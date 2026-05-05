В Китае девушка очнулась после комы за два дня для свадьбы
Жительница Китая очнулась после 92 дней комы и улыбнулась жениху за два дня до церемонии. Об этом пишет South China Morning Post.
24-летняя Ван Жанжань вместе с Чжан Сижуем готовилась к празднику после шести лет отношений. Пару ждала регистрация 25 апреля, отель уже забронировали, а на вечер пригласили известного ведущего. В январе у невесты заболело горло. Она пришла в ближайшую клинику вместе с избранником. Врачи назначили лекарства и сделали укол. Через несколько минут у пациентки онемел язык, началась рвота, затем ей стало трудно дышать.
Чжан вызвал скорую помощь. До приезда медиков у Ван случился аллергический шок. Мозг более четырех минут не получал кислород. Этот срок привел к необратимым последствиям. 23 апреля девушка впервые открыла глаза и улыбнулась жениху. Говорить и двигаться невеста пока не может.
