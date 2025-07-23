В Китае казнили актера, убившего девочку-подростка за желание расстаться с ним
В Китае был казнен 30-летний актер Чжан Иян за убийство девочки-подростка, которая хотела расстаться с ним. Об этом сообщает telegram-канал «Люди!».
В 2021 году Иян познакомился с 15-летней девочкой, которую смог совратить благодаря своей знаменитостизнаменитости и привлекательности. Позже он вступил с ней в отношения, но как оказалось, мужчина был полон недостатков.
В 2022 году подросток захотела расстаться с Ияном. Последний переубедил девочку тем, что если та его бросит, он совершит суицид. Его все-таки задело желание школьницы, поэтому после он обманом заманил жертву в лес и нанес ей десять ударов ножом в области шеи.
Чуть позже актер был задержан правоохранителями. Его приговорили к смертной казни, которую исполнили еще в конце прошлого года. Таким образом, Иян стал первым артистом, которого казнили в Китае. Уже после смерти актера в прокат вышел фильм с его участием.
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