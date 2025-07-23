Двухлетнюю девочку госпитализировали в Москве после падения из окна
Двухлетнюю девочку госпитализировали после падения из окна на северо-востоке столицы.
Об этом в среду, 23 июля, пишет АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы. Правоохранители рассказали, что ребенок выпал, когда оперся на москитную сетку. Пострадавшую отправили в больницу, сейчас прокуратура проводит проверку.
«Инцидент произошел в квартире одного из жилых домов на Алтуфьевском шоссе, когда мама ребенка на непродолжительное время вышла в другую комнату», — сказано в материале.Похожий инцидент произошел в минувшее воскресенье, 20 июля, в Дагестане, где двухлетняя девочка выпала из окна частного дома и выжила. О состоянии ребенка ничего не сообщалось.