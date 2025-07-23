Двухлетнюю девочку госпитализировали в Москве после падения из окна

23 июля 2025, 22:20

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Двухлетнюю девочку госпитализировали после падения из окна на северо-востоке столицы.





Об этом в среду, 23 июля, пишет АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы. Правоохранители рассказали, что ребенок выпал, когда оперся на москитную сетку. Пострадавшую отправили в больницу, сейчас прокуратура проводит проверку.



