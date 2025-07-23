СК открыл дело о покушении на убийство после нападения на женщин в Петербурге

23 июля 2025, 21:17

Фото: istockphoto/Akintevs

Уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц открыл Следственный комитет после нападения россиянина с луком и стрелами на женщин в Санкт-Петербурге.





Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Северной столице в среду, 23 июля.





«Следственным отделом по Выборгскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело…» — сказано в публикации.

