СК открыл дело о покушении на убийство после нападения на женщин в Петербурге
Уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц открыл Следственный комитет после нападения россиянина с луком и стрелами на женщин в Санкт-Петербурге.
Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Северной столице в среду, 23 июля.
«Следственным отделом по Выборгскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело…» — сказано в публикации.О нападении мужчины на сотрудниц завода стало известно некоторое время назад. Telegram-канал Shot опубликовал видео, на котором мужчина, преследуя женщину, вонзает в нее две стрелы, а затем совершает нападение на дежурную, сидевшую на вахте.
Правоохранители задержали нападавшего и сейчас выясняют мотивы его действий.