Россиянин напал на коллег с луком и стрелами в Петербурге — видео
Россиянина, который напал на своих коллег с луком и стрелами, задержали в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал Shot в среду, 23 июля, публикуя кадры произошедшего инцидента.
На записи с камеры наблюдения на заводской проходной можно увидеть, как злоумышленник нападает на женщину с луком и стрелами, вонзая в нее две стрелы. После пострадавшая пытается скрыться от мужчины. Затем он входит в будку на проходной и нападает на вторую женщину, которая дежурила на вахте.
Полицейские в настоящее время выясняют мотивы нападения. Перед этим сообщалось о воспитательнице, которая швыряла ребенка на пол в Петербурге для видео.
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