Россиянин напал на коллег с луком и стрелами в Петербурге — видео

23 июля 2025, 20:54

Напавшего на своих коллег с луком и стрелами мужчину задержали в Петербурге

Фото: istockphoto/Dzurag

Россиянина, который напал на своих коллег с луком и стрелами, задержали в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал Shot в среду, 23 июля, публикуя кадры произошедшего инцидента.