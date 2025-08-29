Воспитанница интерната забеременела от неизвестного и родила в школьном туалете
В Индии девочка-подросток родила в школьном туалете. Об этом сообщает The Times of India.
Все произошло в городе Ядгир штата Карнатака. 17-летняя девушка проживала и обучалась в государственном интернате. При этом сотрудники учреждения якобы не подозревали о том, что она беременна.
Оказалось, что администрация школы пыталась скрыть этот факт, но вскоре он дошел до властей. Сначала от работы отстранили директора школы, а затем за ним последовали комендант общежития, учителя физкультуры и естествознания.
По правилам интерната, медсестры должны ежемесячно осматривать воспитанниц и отмечать любые изменения в их здоровье и поведении, однако этого никто не делал.
Сейчас за дело взялись полиция и детский омбудсмен. Отец ребенка юной роженицы пока неизвестен.
