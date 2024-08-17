В Китае на списанном советском авианосце «Минск» произошёл пожар

Фото: istockphoto/curraheeshutter
В Китае на реке Янцзы загорелся бывший советский авианосец «Минск». Списанный военный корабль в 90-е годы прошлого века приобрела китайская компания.
Как передаёт информационное агентство Xinhua, судно находилось в порту города Наньтун в провинции Цзянсу на востоке Китая. Там корабль служил одной из площадок научно-технического индустриального парка Суситун на реке Янцзы. Во время работ по демонтажу и переоборудованию авианосца на судне вспыхнул пожар. К счастью, обошлось без жертв, сообщает издание. Причины возникновения пожара расследуются.
Авианосец «Минск» был спущен на воду в 1975 году, а выведен из состава Военно-морского флота РФ в 1993 году. Впоследствии его приобрела китайская компания. С 2006 года корабль был частью парка аттракционов в Шэньчжэне. В 2016 году его отбуксировали в Наньтун.
Читайте также:
Пожар в ТЦ «Галактика» локализовали – здание полностью уничтожено
В ФРГ более 30 часов тушат пожар на складе крупнейшего производителя стали
В Люберцах пожар на территории завода
Александр Бойцов