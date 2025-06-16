В российском городе цыгане устроили джакузи в фонтане
В центре Новосибирска две женщины вместе детьми помылись прямо в фонтане перед зданием библиотеки. Об этом сообщает Telegram-канал АСТ-54 Black.
Инцидент произошел в Октябрьском районе в фонтане на площади Пименова. По словам очевидцев, две цыганки забрались в городской фонтан и, не стесняясь присутствующих людей начали мыть голову с шампунем. Маленькие голые дети женщин в это время бегали вокруг.
Свидетели безобразного и прилюдного купания пытались образумить женщин, призывая их прекратить банные процедуры. Но даже угрозы вызова полиции цыганки оставили без внимания, громко бранясь и отмахиваясь от всех просьб.
В пресс-службе МВД по Новосибирской области дали пояснение, что в отдел полиции «Октябрьский» никаких сообщения по данному факту не поступало. Однако сотрудники начали проверку и устанавливают все обстоятельства инцидента.
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