В российском городе цыгане устроили джакузи в фонтане

16 июня 2025, 12:16

В Новосибирске цыгане помылись с шампунем в городском фонтане

Фото: Istock/Sophia_Apkalikov

В центре Новосибирска две женщины вместе детьми помылись прямо в фонтане перед зданием библиотеки. Об этом сообщает Telegram-канал АСТ-54 Black.