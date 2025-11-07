Раскрыты шокирующие детали убийства криптомиллионера Романа Новака
Октябрьский районный суд отправил Константина Шахта в СИЗО до конца декабря. Его подозревают в жестоком убийстве криптомиллионера Романа Новака и его жены. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
Следствие считает, что Шахт входил в группу из трёх человек, которая расправилась с парой на арендованной вилле в Эмиратах. По версии правоохранительных органов, он и его предполагаемые соучастники могли не только убить, но и расчленить бизнесмена и его супругу.
После этого Шахт специально вернулся в Санкт-Петербург, а оттуда вылетел в Кейптаун. Там он включил телефон жертвы, чтобы имитировать перемещения Новака.
Константин Шахт ранее работал в правоохранительных органах, но в 2007 году получил срок за оборот наркотиков, отсидел и вышел на свободу. Сейчас он свою вину не признаёт. В отношении Шахта возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
