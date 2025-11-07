Раскрыты шокирующие детали убийства криптомиллионера Романа Новака

07 ноября 2025, 17:21

Экс-силовика Константина Шахта обвинили в убийстве криптомиллионера Новака

Фото: Istock/Semen Salivanchuk

Октябрьский районный суд отправил Константина Шахта в СИЗО до конца декабря. Его подозревают в жестоком убийстве криптомиллионера Романа Новака и его жены. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.