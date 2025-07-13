13 июля 2025, 14:07

Фото: iStock/Rawf8

В Китае трансвестит* переспал с сотнями мужчин, тайно засняв это на камеру. Недавно все ролики выложили в сеть, что привело к распаду семей и многочисленным увольнениям. Об этом сообщают местные СМИ.