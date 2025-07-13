В Китае трансвестит* переспал с сотнями мужчин, тайно засняв это на камеру
В Китае трансвестит* переспал с сотнями мужчин, тайно засняв это на камеру. Недавно все ролики выложили в сеть, что привело к распаду семей и многочисленным увольнениям. Об этом сообщают местные СМИ.
38-летний китаец Цзяо знакомился с молодыми людьми в интернете для интимных встреч. По его словам, во время свиданий некоторые понимали, что он мужчина, однако все равно были готовы продолжить. Уточняется, что Цзяо переспал с сотнями парней.
Никто из мужчин не догадывался о том, что предприимчивый китаец тайно записывал все на видео, после чего передавал ролики на платный сайт фетишистов и получал свой процент.
Неделю назад неизвестный опубликовал все записи в свободный доступ, и фото мужчин, вступавших с Цзяо в интимные отношения*, начали разлетаться по соцсетям. Несколько девушек уже узнали в них своих мужей и женихов, а некоторые компании провели увольнения, связанные с репутационным ущербом.
Цзяо арестовали.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
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