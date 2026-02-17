В российском городе разыгралась кровавая драма
Во Владикавказе мужчина убил знакомого в результате бытовой ссоры
Во Владикавказе 49-летний мужчина устроил вооружённую расправу над 50-летним знакомым. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
По информации СМИ, накануне между ними произошла ссора. На следующее утро подозреваемый пришёл к дому оппонента и у подъезда открыл по нему огонь.
Ранения оказались смертельными. Пострадавший скончался. Стрелявшего задержали. Правоохранители устанавливают, каким образом у него оказалось оружие.
