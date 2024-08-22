Жуткое происшествие в Шереметьево: мужчина с перерезанным горлом спрыгнул со 2 этажа

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В аэропорту Шереметьево произошел трагический инцидент. Молодой человек порезал себе горло и затем сбросился с верхнего этажа.
По имеющимся данным, мужчина разбил бутылку в зоне аэропорта, перелез через перила и, порезав себе горло, прыгнул вниз. В настоящий момент данные о его состоянии не уточняются. По информации Базы, мужчина находится в крайне тяжелом состоянии.
Причины поступка молодого человека также пока неизвестны. Проводится проверка для установления всех обстоятельств происшествия.
Ранее сообщалось, что суд заочно приговорили бывшего депутата Дмитрия Гудкова, признанного в России иноагентом, к 8 годам колонии общего режима за распространение фейков о ВС РФ. Об этом сообщила прокуратура Москвы. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с распространением информации в интернете, сроком на 4 года.
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Причины поступка молодого человека также пока неизвестны. Проводится проверка для установления всех обстоятельств происшествия.
Ранее сообщалось, что суд заочно приговорили бывшего депутата Дмитрия Гудкова, признанного в России иноагентом, к 8 годам колонии общего режима за распространение фейков о ВС РФ. Об этом сообщила прокуратура Москвы. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с распространением информации в интернете, сроком на 4 года.
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Елена Перлова