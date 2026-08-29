Двухлетний сын режиссёра Петра Дёмкина утонул в пруду в Ленинградской области

29 августа 2026, 19:19

Фото: Istock/martinsvanags

В Ленинградской области завершились поиски двухлетнего сына петербургского режиссёра Петра Дёмкина, который пропал во время отдыха с семьёй. Как сообщает Telegram-канал SHOT, ребёнок утонул в пруду в деревне Волховского района.