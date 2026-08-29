Двухлетний сын режиссёра Петра Дёмкина утонул в пруду в Ленинградской области
В Ленинградской области завершились поиски двухлетнего сына петербургского режиссёра Петра Дёмкина, который пропал во время отдыха с семьёй. Как сообщает Telegram-канал SHOT, ребёнок утонул в пруду в деревне Волховского района.
Дёмкин приехал в населённый пункт вместе с двумя сыновьями — двух и четырёх лет. Мать детей осталась в Москве. Пока отец ненадолго отлучился к машине, мальчики играли неподалёку от храма. Когда Пётр вернулся, младшего сына на месте уже не было.
Режиссёр сразу направился к реке — за некоторое время до этого малыш уже пытался убежать к воде, и отец тогда успел его остановить. В этот раз поиски растянулись на несколько часов. К ним присоединились сотрудники полиции, спасатели и добровольцы. Позднее поисковые группы обнаружили тело ребёнка в одном из местных водоёмов.
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