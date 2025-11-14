Житель Татарстана получил химический ожог от азиатских капсул для стирки

14 ноября 2025, 13:47

Фото: iStock/Natalya Vilman

26-летний мужчина из Татарстана обратился в Республиканскую клиническую больницу с ожогами спины после сна на свежепостиранном постельном белье. Утром он проснулся с сильным зудом и багровыми волдырями.