Житель Татарстана получил химический ожог от азиатских капсул для стирки
26-летний мужчина из Татарстана обратился в Республиканскую клиническую больницу с ожогами спины после сна на свежепостиранном постельном белье. Утром он проснулся с сильным зудом и багровыми волдырями.
Как сообщает Telegram-канал Shot, врачи диагностировали химический ожог 1–2 степени и срочно обработали повреждённую кожу. Как выяснилось, постель постирали новыми азиатскими капсулами, содержащими концентрированные поверхностно-активные вещества, которые при контакте с кожей вызвали ожог.
Ранее стало известно, что в Новосибирске 11-месячный ребенок отравился капсулами для стирки. К тому же у младенца обострилась пневмония.
