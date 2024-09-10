В клинике Махачкалы пациентка скончалась во время пластической операции

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В Махачкале девушка обратилась к специалистам частной клиники «Авиценна» с просьбой слегка изменить форму носа. Во время ринопластической операции пациентка скончалась.
Дело в том, что девушка то ли забыла, то ли не посчитала важным сообщить врачам, что незадолго до посещения их клиники лечила зубы, передаёт телеграм-канал Mash Gor. В результате во время ринопластики у неё началась сильнейшая аллергическая реакция на введённый препарат. Не исключено, что причиной стала слишком большая доза анестетика, накопившаяся в организме, либо несовместимость лекарств.
Медики пытались всеми возможными способами спасти пациентку, но она скончалась от остановки сердца. Республиканская прокуратура инициировала проверку по факту происшествия. По её результатам будет принято процессуальное решение.
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Александр Бойцов