Украинец взорвал гранату в пассажирском поезде при задержании сотрудниками ТЦК
В Житомирской области Украины мужчина подорвал гранату в пассажирском поезде, когда сотрудники ТЦК пытались его задержать. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошёл в городе Овруч. По предварительным данным, погибли пять человек, ещё несколько получили ранения. Среди погибших — сотрудница погранслужбы, двое гражданских и двое военных. Сам мужчина, устроивший взрыв, скончался в машине скорой помощи.
Позднее украинская полиция уточнила, что взрыв устроил 23-летний житель Харькова, который ранее пытался незаконно пересечь границу и избежать мобилизации. В результате подрыва погибли три женщины в возрасте 29, 58 и 82 лет, среди которых была сотрудница Госпогранслужбы. Ещё 12 человек получили ранения – их доставили в больницу.
Обстоятельства инцидента и мотивы преступника выясняются. На месте работает следственно-оперативная группа.
Читайте также: