Украинец взорвал гранату в пассажирском поезде при задержании сотрудниками ТЦК

24 октября 2025, 15:14

Пять человек погибли после взрыва гранаты в пассажирском поезде под Житомиром

Фото: iStock/ovbelov

В Житомирской области Украины мужчина подорвал гранату в пассажирском поезде, когда сотрудники ТЦК пытались его задержать. Об этом сообщают местные СМИ.