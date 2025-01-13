В Коломне рецидивист попытался украсть из магазина более 20 брикетов масла

Видео: пресс-служба Росгвардии Подмосковья
Более 20 брикетов сливочного масла самых дорогих марок попытался выкрасть из магазина в Коломне ранее судимый 34-летний местный житель, злоумышленника задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«В полдень патруль Росгвардии получил сообщение, что в охраняемом магазине на улице Октябрьской Революции сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место, росгвардейцы задержали мужчину, который пронёс мимо кассы более 20 неоплаченных товаров», — говорится в сообщении.Выяснилось, что в магазине мужчина, оглядываясь по сторонам, в течение нескольких минут складывал в пакет брикеты сливочного масла. При этом он выбирал продукцию двух изготовителей, отличающуюся более высокой ценой.
Росгавардейцы доставили задержанного похитителя масла в отделение полиции для дальнейших разбирательств. Сейчас по этому происшествию проводится проверка.
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