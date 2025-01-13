В Серебряных Прудах загорелся грузовик

Видео: пресс-служба Мособлпожспаса
Грузовой автомобиль загорелся в подмосковном посёлке Серебряные Пруды, пожар потушили работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Пожар произошёл ночью. О происшествии сообщили в единую службу экстренных вызовов «Система-112» очевидцы. Они рассказали, что кабина седельного тягача охвачена пламенем», — отмечается в сообщении.Работники Мособлпожспаса немедленно выехали по указанному адресу. К моменту их прибытия вся кабина грузовика горела открытым пламенем. Спасатели развернули пожарный рукав и при помощи ручного ствола потушили огонь.
В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Туле загорелось здание военного госпиталя, огонь охватил последний — третий этаж здания.
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