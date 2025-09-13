В российском регионе горят четыре тысячи «квадратов» фанеры

13 сентября 2025, 08:03

В Иркутской области на 4000 квадратах горит фанерный комбинат

Фото: iStock/Distortion Media

Пожар произошел в здании фанерного комбината в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ в своем Telegram-канале.





Огонь распространился на площади 4000 квадратных метров на территории производственного цеха в городе Усолье-Сибирское. В настоящее время на месте работают порядка 30 человек и 11 единиц техники.

«Силы и средства наращиваются», — отметили в ведомстве.