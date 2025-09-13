Достижения.рф

В российском регионе горят четыре тысячи «квадратов» фанеры

Фото: iStock/Distortion Media

Пожар произошел в здании фанерного комбината в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ в своем Telegram-канале.



Огонь распространился на площади 4000 квадратных метров на территории производственного цеха в городе Усолье-Сибирское. В настоящее время на месте работают порядка 30 человек и 11 единиц техники.

«Силы и средства наращиваются», — отметили в ведомстве.
Там добавили, что к текущему моменту специалистам удалось локализовать пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в психиатрической больнице Тамбова.
Лидия Пономарева

