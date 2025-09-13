В российском регионе горят четыре тысячи «квадратов» фанеры
В Иркутской области на 4000 квадратах горит фанерный комбинат
Пожар произошел в здании фанерного комбината в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ в своем Telegram-канале.
Огонь распространился на площади 4000 квадратных метров на территории производственного цеха в городе Усолье-Сибирское. В настоящее время на месте работают порядка 30 человек и 11 единиц техники.
«Силы и средства наращиваются», — отметили в ведомстве.Там добавили, что к текущему моменту специалистам удалось локализовать пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в психиатрической больнице Тамбова.