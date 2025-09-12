Достижения.рф

В Москве горит пивоваренный завод «Очаково» — видео

На московском заводе «Очаково» произошёл пожар
На заводе пива «Очаково» на улице Рябиновой в Москве произошёл пожар. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Mash.



Возгорание возникло в электротрансформаторе на территории предприятия. Из-за инцидента над зданием поднимается плотный чёрный дым. Сообщается, что видимость в районе может сильно ухудшиться.

На место происшествия уже прибыли пожарные расчёты. Специалисты оцепили территорию и приступили к ликвидации возгорания. Информации о возможных пострадавших нет. Представители завода уточняют обстоятельства и масштабы случившегося.

