В Москве горит пивоваренный завод «Очаково» — видео
На заводе пива «Очаково» на улице Рябиновой в Москве произошёл пожар. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Mash.
Возгорание возникло в электротрансформаторе на территории предприятия. Из-за инцидента над зданием поднимается плотный чёрный дым. Сообщается, что видимость в районе может сильно ухудшиться.
На место происшествия уже прибыли пожарные расчёты. Специалисты оцепили территорию и приступили к ликвидации возгорания. Информации о возможных пострадавших нет. Представители завода уточняют обстоятельства и масштабы случившегося.
