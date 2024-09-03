В Коломне сожгли 60 кг конопли

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Поле дикорастущей конопли обнаружили полицейские на территории городского округа Коломна, наркосодержащее растение скосили и сожгли, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Поле конопли-самосевки занимало площадь около одного гектара. Эксперты подтвердили содержание наркотика в изъятых образцах. Очаг произрастания каннабиса был ликвидирован путём скашивания и сжигания. Общий вес уничтоженных растений превысил 0 килограммов», — говорится в сообщении.Отмечается, что участок с дикорастущей коноплёй был обнаружен в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2024», которое проводится сейчас в Московской области. В операции участвуют сотрудники местных отделений по контролю за оборотом наркотиков и представители Государственного антинаркотического комитета.
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