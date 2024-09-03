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В Коломне сожгли 60 кг конопли

03 сентября 2024, 09:29

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

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Поле дикорастущей конопли обнаружили полицейские на территории городского округа Коломна, наркосодержащее растение скосили и сожгли, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.


«Поле конопли-самосевки занимало площадь около одного гектара. Эксперты подтвердили содержание наркотика в изъятых образцах. Очаг произрастания каннабиса был ликвидирован путём скашивания и сжигания. Общий вес уничтоженных растений превысил 0 килограммов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что участок с дикорастущей коноплёй был обнаружен в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2024», которое проводится сейчас в Московской области. В операции участвуют сотрудники местных отделений по контролю за оборотом наркотиков и представители Государственного антинаркотического комитета.

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#наркотики
#мвд московской области
В Ступине семь часов тушили лесной пожар
03 сентября 2024, 09:15

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Пожар произошёл в Ступинском участковом лесничестве, очаг возгорания находился в четырёх километрах от города Ступино и на момент обнаружения занимал площадь 0,3 гектара, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Пожар был обнаружен в ходе видеомониторинга. На место немедленно направили группу лесных пожарных в составе 24 человек, было задействовано девять единиц спецтехники. Из-за ветра площадь пожара увеличилась до одного гектара. На тушение ушло почти семь часов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар был низовым и возник из-за действий человека. В настоящее время лесная охрана опрашивает свидетелей, чтобы найти виновного в поджоге.

В подмосковном Комлесхозе напомнили, что за поджог, приведший к лесному пожару, виновных ждут крупные штрафы: для физлиц — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 млн рублей. Возможна также уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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Шесть вагонов с углём сошли с рельсов на железнодорожной трассе в Забайкалье
03 сентября 2024, 09:05

Фото: istockphoto/designbydx

В районе станции «Шахтёрская» в Забайкальском крае произошла крупная железнодорожная авария. Сошли с рельсов шесть товарных вагонов, гружёных углём.
Об этом сообщили сотрудники пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Уточняется, что движение поездов на данном участке железной дороги не прерывалось. В результате аварии никто не пострадал. Причины и подробности происшествия установят сотрудники надзорного ведомства в ходе назначенной и уже начавшейся проверки.

Аварийно-ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам. Вагоны находились на запасном пути, поэтому на движение поездов по основной трассе авария не повлияла. Проверяется соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По результатам проверки в случае наличия оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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В деле о поставках некачественных бронежилетов появились новые фигуранты и взятки
В деле о поставках некачественных бронежилетов появилась статья о взятках
03 сентября 2024, 06:58

Фото: istock/Oksana Kalinina

В уголовном деле о поставках некачественных бронежилетов для Минобороны России на сумму более 2 миллиардов рублей появились новые фигуранты. Кроме того, в расследование добавили эпизод о даче взяток чиновникам военного ведомства.
Главными обвиняемыми в деле проходят генеральный директор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов, начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финансовый директор Виктория Антонова, передает ТАСС. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере, так как, по версии следствия, они поставили бронежилеты, не соответствующие требованиям Минобороны, похитив при этом средства, выделенные на закупку.

К делу также добавлены обвинения в даче взяток и посредничестве в их передаче. Среди подозреваемых по этим статьям проходят Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко. Они подозреваются в передаче взяток неустановленным чиновникам Минобороны с целью сокрытия факта поставки некачественной продукции.

Дело «Пикета» получило широкий общественный резонанс после того, как стало известно, что Минобороны закупило у компании более 20 тысяч бронежилетов, которые, как оказалось, не соответствовали условиям контракта. Следствие утверждает, что на прибыль от мошеннического контракта Есипов приобрел недвижимость и акции различных компаний. Все трое главных фигурантов дела арестованы и содержатся в СИЗО в Москве.

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Мужчина изнасиловал и похитил бывшую жену
29-летний житель Донского изнасиловал и похитил бывшую жену
03 сентября 2024, 06:01

Фото: istock/YakobchukOlena

29-летний житель Донского Тульской области будет судим по обвинению в изнасиловании и похищении своей 18-летней бывшей жены.
По данным издания «Тульские известия», с 1 января по 19 марта мужчина систематически угрожал бывшей жене убийством и подвергал её избиению. В один из дней он решил похитить экс-избранницу, которая жила на первом этаже. Для этого мужчина разбил окно, ворвался в квартиру, избил гвоздодером знакомого девушки, а затем похитил её.

Злоумышленник изнасиловал бывшую жену в машине, после чего удерживал её в двух квартирах. Жертве удалось сбежать и обратиться за помощью в правоохранительные органы.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по семи статьям Уголовного кодекса, включая «Изнасилование», «Похищение человека» и «Угроза убийством». Дело передано в Донской городской суд для рассмотрения по существу.

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#уголовное похищение
#мужчина
#изнасилование
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Рвота, слабость, головные боли: школьника парализовало после укуса комара
В США школьник получил тяжелую форму лихорадки от укуса комара
03 сентября 2024, 05:30

Фото: istockphoto/ViktorCap

В США старшеклассник оказался в больнице в тяжелом состоянии после укуса комара. По данным Fox2, среди возможных причин его состояния — лихорадка Западного Нила.
Семья парня обратилась за помощью медиков в середине августа, когда он начал жаловаться на рвоту, слабость и боли в голове. Изначально Врачи диагностировали отравление и рекомендовали амбулаторное лечение, но его состояние продолжало ухудшаться. При повторной госпитализации у старшеклассника заподозрили менингит, и его сразу поместили в стационар.

Через три дня безуспешных попыток диагностировать заболевание, у юноши развилась полная парализация, и его подключили к аппарату искусственного дыхания. В конце концов была установлена тяжелая форма лихорадки Западного Нила. К настоящему моменту состояние пациента стабилизировалось, но его ожидает длительное восстановление.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш продолжаются нападения волков-людоедов на людей. За первые два дня сентября трагедии снова потрясли местных жителей: жертвами кровожадных хищников стали трехлетняя девочка и три женщины.

До этого стало известно, что 60-летняя американка четыре дня просидела мертвой в офисе в Аризоне. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#смерть
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Волки-людоеды растерзали еще одного ребенка
В Индии волки-людоеды растерзали трехлетнюю девочку
03 сентября 2024, 01:30

Фото: istock/dschaef

В индийском штате Уттар-Прадеш продолжаются нападения волков-людоедов на людей. За первые два дня сентября трагедии снова потрясли местных жителей: жертвами кровожадных хищников стали трехлетняя девочка и три женщины. Об этом сообщает информационное агентство ANI.
В воскресенье, 1 сентября, волки ворвались в деревню и ранили двух женщин, но самый страшный случай произошел той же ночью, когда хищники растерзали трехлетнюю девочку. Нападение произошло около четырех часов утра, когда мать девочки, проснувшись от плача младшей дочери, обнаружила, что старшая исчезла.

«Мы погнались за волком, но он убежал, — рассказала мать. — У нас из-за бедности даже дверей нет».
Тело ребенка было найдено в километре от деревни. Волки успели съесть руки девочки, сообщает издание Indian Express. Атаки продолжились в понедельник, 2 сентября. Рано утром волки ворвались в дом другой деревни и напали на престарелую женщину, оставив глубокие раны на ее шее, рте и ушах. Пострадавшую срочно доставили в больницу.

С начала весны стая азиатских волков держит в страхе округ Бахрайч. Нападения начались в марте, но в последние недели ситуация ухудшилась: с 17 июля волки растерзали десять человек, восемь из которых стали жертвами в последние недели. Более 50 человек смогли спастись, получив различные травмы. Департамент лесного хозяйства сумел выследить и поймать четырех волков, но еще двое остаются на свободе.

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Жареная колбаса-убийца: Врачи удивились, когда нашли в теле ребенка болезнь не по возрасту
02 сентября 2024, 22:00

Фото: istock / Sviatlana Lazarenka

В начале августа срочным рейсом санавиации из района Бурятии привезли дошкольника в тяжелом состоянии. Причина тому отвратительное питание, которые привело к заболеванию, не соответствующему годам. В материале «Радио 1» расскажем, как некачественная еда с ранних лет может загубить здоровье.

Жареная колбаса

В начале месяца в Детскую республиканскую клиническую больницу поступил мальчик в возрасте 1 год 8 месяцев в тяжелом состоянии. Из-за чрезмерного употребления жареной колбасы, жареного картофеля, чипсов и сухариков у ребёнка воспалилась поджелудочная железа. Отек и нарушения кровоснабжения спровоцировали некроз тканей поджелудочной железы.

«Патология, достаточно, редкая для такого маленького возраста — деструктивная форма панкреатита, которая вылилась в панкреонекроз», — рассказали больнице.
Как пояснили медики, из-за кормления вредными продуктами сок поджелудочной железы начал попадать в воспаленную брюшную полость. Помимо этого, возникла кишечная непроходимость. Здоровье ребёнка ухудшалось, было принято решение об экстренной госпитализации и хирургическом вмешательстве.

«Нам удалось вовремя остановить агрессивное течение заболевания, задренировали брюшную полость и дали ток сока поджелудочной железы наружу», — сообщил заведующий операционным блоком ДРКБ, врач детский хирург Кишикто Пунсуков.
Медики отметили, что проведенное обследование подтвердило, что источником патологий стало некачественное питание, а не другие нарушения в организме.
Фото: istock / Ulada

Юный пациент после операции находился под пристальным наблюдением врачей. В настоящий момент двухлетний мальчик уже выписан домой, однако родителям посоветовали наблюдаться у гастроэнтеролога.

Важность прикорма

Заведующий оперблоком пояснил, что дети после двух лет начинают переходить с грудного вскармливания на обычную еду и важно вводить новые блюда по возрасту. В меню постоянно добавляются новые блюда, оно становится всё более разнообразным.

Прикорм знакомит малыша с разнообразными вкусовыми ощущениями, с более сложной консистенцией продуктов. Он способствует развитию навыков жевания и глотания более густой пищи, формируя его пищевое поведение. Поскольку желудочно-кишечный тракт ребенка отличается от взрослого, родители должны соблюдать правила питания для своего дитя.

Кроме белков, углеводов и жиров в еде должно содержаться достаточное количество макро- и микроэлементов, особенно тех, которые необходимы для нормального роста костной ткани.
Соль и приправы должны присутствовать в рационе дошкольника в минимальных количествах.

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Сын задержанного генерала Муминджанова имеет квартиру в элитном ЖК в Москве
02 сентября 2024, 21:31

Фото: iStock/Diy13

Сын главнокомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова, задержанного по подозрению в получении взятки, имеет квартиру в элитном жилом комплексе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что это квартира площадью 58 квадратных метров расположена в ЖК «Маршал» и принадлежит Истаму Муминджанову. Также у него в собственности находится автомобиль BMW X1 XDrive стоимостью порядка двух миллионов рублей.

Напомним, что Следственный комитет в понедельник возбудил уголовное дело в отношении Муминджанова по делу о взятках. Будучи руководителем Департамента ресурсного обеспечения Минобороны он получил взятку в размере свыше 20 миллионов рублей за подписание контракта на сумму более 1,5 миллиардов рублей на доставку обмундирования, в том числе в зону СВО. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Жительница Москвы оторвала себе палец обручальным кольцом
02 сентября 2024, 20:15

Фото: iStock/kris_sirk

Жительница Москвы оторвала себе палец, зацепившись обручальным кольцом во время уборки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что москвичка делала уборку дома и в какой-то момент зацепилась обо что-то обручальным кольцом. Дернув рукой, она оторвала безымянный палец.

Однако женщина не стала паниковать и не растерялась, а оперативно приехала в больницу, где ей пришили палец, соединив две вены, артерию и восстановив кровоснабжение. В общей сложности операция длилась четыре часа.

Врачи сообщили, что после полного восстановления пострадавшая вновь сможет носить кольцо на этом пальце, если, конечно, захочет.

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