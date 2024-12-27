В Москве задержали 17 человек, заработавших 10 млрд руб на нелегальных играх

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Правоохранительные органы привлекли к ответственности 17 человек, заработавших более 10 млрд рублей на организации нелегальных азартных игр. Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Отмечается, что сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ и УВД по ЮВАО ГУ МВД РФ по городу Москве выявили противоправную деятельность и задержали подозреваемых в её осуществлении.
В результате 17 злоумышленников, за несколько лет заработавших незаконным путём свыше 10 млрд рублей, были привлечены к ответственности по статье УК РФ о незаконной организации и проведении азартных игр. Одного фигуранта дела заключили под стражу, а остальные 16 задержанных находятся под подпиской о невыезде.
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