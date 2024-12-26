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Мужчина подал в суд на свою жену, требуя почти миллион рублей за её измены

Фото: iStock/Deagreez

Фото: iStock/Deagreez

Мужчина из Санкт-Петербурга подал иск против своей жены, требуя компенсацию в размере 984 тысячи рублей за моральные страдания, вызванные ее неоднократными изменами. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».


По информации канала, истец утверждает, что измены супруги привели к глубокой депрессии и серьезному стрессу. Изначально он требовал один миллион рублей, но после того как жена выплатила 16 тысяч рублей и подтвердила это распиской, сумма иска была уменьшена. Предварительное судебное заседание по данному делу уже назначено.

Ранее стало известно, что русская любовница китайского бизнесмена требовала у него деньги, угрожая рассказать об их связи жене. Тот сам признался во всём супруге, но ценник любовницы внезапно вырос до 10 миллионов рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#супруги
#развод
#измена
#суд
Среди десяти опознанных тел жертв крушения в Актау числятся три гражданина РФ
26 декабря 2024, 17:46

Фото: iStock/gorodenkoff

В Казахстане опознали тела десяти погибших в авиакатастрофе в Казахстане, среди них трое россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент чрезвычайных ситуаций Мангистауской области.
«На данный момент десять трупов опознаны. Азербайджан — четыре, Россия — три, Казахстан — три», — говорится в сообщении.

Утром 26 декабря в МЧС Казахстана сообщали о семи опознанных телах. Всего для опознания в центр судмедэкспертизы доставили 38 погибших.

Самолет рейсом Баку — Грозный потерпел крушение близ Актау накануне, в среду, 25 декабря. Пилоты успели доложить о происходящем, к сожалению, оба погибли. Однако они увели борт от жилого квартала во избежание еще больших жертв. По данным Казахстана, трагедия унесла жизни 38 человек.

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#пилоты
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Убийца полицейского и его жены покончил жизнь самоубийством в Краснодарском крае
26 декабря 2024, 16:52

Фото: iStock/Fedorovekb

Убийца полицейского и его супруги в Краснодарском крае покончил жизнь самоубийством, сообщает Телеграм-канал Shot. Тело 29-летнего Дмитрия Фошенко было найдено в районе посёлка Степной в Белореченском районе. Вблизи находилась его машина, застрявшая в поле.
Фошенко подозревался в убийстве 23-летнего сотрудника полиции и его 19-летней жены в Белореченске. Он пытался скрыть следы преступления. Мужчина поджог квартиру, где находились тела жертв.

Напомним, что тела полицейского и его жены были обнаружены спасателями МЧС после тушения пожара на улице Ленина в Белореченске. У обоих были выявлены резаные раны на шее. В связи с этим был объявлен план «Перехват» для задержания Фошенко, который скрылся с места происшествия на своём автомобиле.

Ранее сообщалось, что полиция задержала в Московской области 41-летнего приезжего из Владимирской области по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

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#мчс
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#происшествия
#тела
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Подмосковные полицейские нашли в шести закладках 28 кг наркотиков
26 декабря 2024, 16:19

Фото: istockphoto.com/Tinnakorn Jorruang

Полиция задержала в Московской области 41-летнего приезжего из Владимирской области по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что мужчина оборудовал на территории Наро-Фоминского городского округа шесть тайников-закладок. Оттуда полиция изъяла брикеты с порошком общей массой свыше 28 килограммов. Экспертиза показала, что обнаруженный порошок является наркотиком a-PVP — производным N-метилэфедрона», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».

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#наро-фоминск
#наркотики
#криминал
#полиция
#мвд московской области
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Умер парализованный с 2007 года актер
Умер актер Хишам Янис, которого парализовало в 2007 году после инсульта
26 декабря 2024, 16:19

Фото: istock /jorgeantonio

Ушел из жизни известный иорданский актер Хишам Янис. Артист скончался 22 декабря в возрасте 78 лет, однако информация о его уходе стала известна только сейчас. Об этом сообщает издание «Аль-Айн».
Хишам Янис страдал от последствий инсульта, который произошел в 2007 году и оставил его прикованным к постели.

Хишам Янис родился в 1946 году и изучал политологию в университете Каира. Еще будучи студентом, он начал выступать на сцене, принимая участие в театральных постановках и выступлениях. За свою карьеру Янис написал сценарии более чем для 80 сериалов, став одной из значимых фигур в иорданском театре и кино.

Ранее стало известно, что главный художник театра «Эрмитаж» Евгений Добровинский скончался в возрасте 80 лет. Он всегда был внимателен к своим друзьям. С 1980-х годов работал в театре «Эрмитаж», создавая афиши к постановкам.

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В аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово введён план «Ковёр»
26 декабря 2024, 16:12

Фото: iStock/Sitikka

В московских аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово введён план «Ковёр», предположительно, из-за угрозы атаки беспилотников. Задержано несколько рейсов. Об этом сообщает Shot.
«Временные ограничения введены на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и Калуга для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — сообщили в Росавиации.

В ведомстве уточнили, что воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы. Самолеты задержаны на вылет и прилет, прием воздушных судов остановлен с 15:45.

Такие же ограничения также введены в аэропорту Калуги.

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#домодедово
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В боксера Терентьева выстрелили в Набережных Челнах после отказа вернуть деньги
26 декабря 2024, 15:26

Фото: istockphoto/Dzurag

Боксеру Владимиру Терентьеву выстрелили в ногу после отказа вернуть деньги за абонемент в Набережных Челнах, передает телеканал 360. Уточняется, что злоумышленник искал директора, но найти последнего не удалось, поэтому молодой человек выстрелил в тренера.
Пострадавшего госпитализировали, проведя операцию по извлечению пули, стрелок задержан. Открыты уголовные дела по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном хранении оружия.

Владимир Терентьев является сейчас известным тренером с первой квалификационной категорией. Много лет тренировал в спортшколе «Олимпийский».

Перед этим стало известно о Санта-Клаусе-поджигателе в Серпухове. Читайте подробнее в материале «Радио 1».

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«Маски полетели»: выживший при крушении самолета AZAL о работе стюардесс
Стюардессы на русском и азербайджанском языках успокаивали людей на рейсе AZAL
26 декабря 2024, 15:09

Фото: istockphoto/Heri Mardinal

Стюардессы успокаивали пассажиров упавшего в Казахстане самолета Azerbaijan Airlines на русском и азербайджанском языках. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на выжившего Субхонкула Рахимова.
«Люди начали напрягаться, когда маски полетели. Стюардессы, их несколько человек было, вот они как бы успокаивали. И на азербайджанском тоже говорила, чтобы успокоить», — пояснил собеседник.

Накануне казахстанское агентство Казинформ проинформировало, что скоро начнется расшифровка черного ящика воздушного судна.

Самолет рейсом Баку — Грозный потерпел крушение близ Актау накануне в среду, 25 декабря. Пилоты успели доложить о происходящем, к сожалению, оба погибли. Однако они увели борт от жилого квартала во избежание еще больших жертв. По данным Казахстана, трагедия унесла жизни 38 человек.

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#мир
#казахстан
#самолёты
#крушение
#азербайджан
#рейсы
#новости
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Студент украл из подмосковного пункта выдачи заказов товары на 60 млн рублей
26 декабря 2024, 14:56

Фото: istockphoto.com/vittaya25

Студента одного из университетов в Ставрополе задержали подмосковные полицейские по подозрению в многомиллионной краже из пункта по выдаче заказов с маркетплейса в Пущине, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
Установлено, что хозяйка пункта выдачи заказов передала его студенту во временное управление. Молодой человек нанял сотрудников, некоторое время в пункте шла работа, а потом хозяйка обратила внимание, что в базе числится много неотгруженных товаров, а видеокамеры в пункте отключены.

Муж предпринимательницы приехал с проверкой и обнаружил, что дверь открыта, внутри никакого нет и товар на складе отсутствует. Тогда женщина обратилась в полицию.

«Полицейские выяснили личность подозреваемого: им оказался 20-летний уроженец ближнего зарубежья, обучающийся в Ставрополе в университете. Юношу задержали по месту жительства. У него нашли некоторые украденные вещи, 14 банковских карт, более 700 сим-карт и мобильные телефоны», — говорится в сообщении.
Задержанный рассказал, что искал через интернет лёгкий заработок. С ним связался неизвестный и предложил через подставных лиц арендовать пункт выдачи заказов. Вместе с сообщниками юноша через подставные аккаунты заказал более 2 тысяч дорогих товаров, которые потом тайно перевезли в заранее подготовленные помещения в Москве.

В настоящее время полиция разыскивает сообщников студента.

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#полиция
#криминал
#мвд московской области
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МЧС опубликовало кадры прилета пострадавших при авиакатастрофе в Жуковский
26 декабря 2024, 14:12

Фото: istockphoto.com/vittaya25

В аэропорту Жуковский приземлился спецборт с девятью россиянами, выжившими при авиакатастрофе в Казахстане, произошедшей 25 декабря. Кадры публикует МЧС.
Выживших при крушении пассажирского самолета Embraer в Казахстане россиян транспортировали на медицинских носилках на самолете Ил-76.

Сразу после приземления специального борта МЧС пострадавших перенесли в машины скорой помощи.

По данным ТАСС, более 10 машин медицины катастроф выехали из аэропорта Жуковский. Уточняется, что пострадавшие при крушении самолета перенесли полет без ухудшения состояния. В сопровождении сотрудников ГИБДД выжившие в авиакатастрофе будут доставлены в федеральные и московские лечебные учреждения.

Департамент здравоохранения сообщает, что двух человек уже привезли в НИИ СП им. Склифосовского.

По данным МЧС Казахстана, на борту рухнувшего в Казахстане самолета находилось 69 человек, в том числе 5 членов экипажа. В Минтрансе республики дополнили, что среди них – 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана и три — Киргизии.

В авиакатастрофе выжили 32 человека, из них — 9 россиян.

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#гибдд
#жуковский
#мчс
#пострадавшие
#поиски
#человек
#машины
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