Мужчина подал в суд на свою жену, требуя почти миллион рублей за её измены

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Мужчина из Санкт-Петербурга подал иск против своей жены, требуя компенсацию в размере 984 тысячи рублей за моральные страдания, вызванные ее неоднократными изменами. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».
По информации канала, истец утверждает, что измены супруги привели к глубокой депрессии и серьезному стрессу. Изначально он требовал один миллион рублей, но после того как жена выплатила 16 тысяч рублей и подтвердила это распиской, сумма иска была уменьшена. Предварительное судебное заседание по данному делу уже назначено.
Ранее стало известно, что русская любовница китайского бизнесмена требовала у него деньги, угрожая рассказать об их связи жене. Тот сам признался во всём супруге, но ценник любовницы внезапно вырос до 10 миллионов рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова