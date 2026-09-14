В Кольцово у пассажиров из Узбекистана нашли 121 нож без декларации
Сотрудники таможни в аэропорту Кольцово остановили двух граждан иностранных государств, прилетевших рейсом из Намангана. Пассажиры пытались провезти через «зеленый» коридор 121 нож общим весом 23,5 килограмма, не указав товар в декларации. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Проверку провели в рамках выборочного контроля прибывших пассажиров. В рюкзаке одного мужчины инспекторы обнаружили 62 ножа. Второй путешественник вез 59 изделий в двух тканевых мешках. Каждый предмет находился в чехле, маркировка на товарах отсутствовала. Лезвия и рукояти украшали разные узоры и орнаменты.
Пассажиры рассказали, что собирались раздать ножи знакомым в качестве подарков. Эксперты отнесли изделия к ножам типа «Пчак», распространенным в Узбекистане и Таджикистане. Их изготовили в кустарных мастерских с использованием промышленного оборудования. Основная часть партии предназначена для бытовых нужд: это кухонные и разделочные ножи. При этом 15 экземпляров специалисты признали холодным оружием.
Таможня возбудила два административных дела по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ — за недекларирование товаров. Нарушителям грозит штраф до двукратной стоимости изъятой партии. Суд вправе принять решение о конфискации.
Ввоз и вывоз холодного оружия через границу России требует разрешения Росгвардии. Такие предметы необходимо письменно декларировать и предъявлять для таможенного контроля.
Читайте также: