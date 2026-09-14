В Кольцово у пассажиров из Узбекистана нашли 121 нож без декларации

14 сентября 2026, 10:40

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Сотрудники таможни в аэропорту Кольцово остановили двух граждан иностранных государств, прилетевших рейсом из Намангана. Пассажиры пытались провезти через «зеленый» коридор 121 нож общим весом 23,5 килограмма, не указав товар в декларации. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.