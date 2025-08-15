В Рязанской области произошёл мощный взрыв: виден огромный столб чёрного дыма
В Рязанской области произошёл мощный взрыв, после которого над посёлком поднялся огромный столб дыма. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
15 августа в посёлке городского типа Лесной, расположенном в Шиловском районе Рязанской области, раздался сильный взрыв. По информации очевидцев, к месту чрезвычайного происшествия уже выехали пожарные расчёты.
Над жилыми домами поднимается плотный дым, а внизу заметно яркое зарево пламени. Точные причины происшествия ещё не установлены. По предварительным данным, пострадали три человека. Информации о погибших на данный момент нет.
Ранее сообщалось об инциденте в Севастополе, где обрушение строительного крана привело к трагедии.
