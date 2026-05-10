В Колумбии местные мафиози похитили россиянина, задушили его и сожгли на ферме

Фото: Istock/yacobchuk

В Колумбии раскрыли громкое убийство россиянина. Местные мафиози похитили мужчину, задушили и сожгли на ферме. Как сообщает Telegram-канал SHOT, главарь банды руководил операцией из тюрьмы.



Российский турист пропал в октябре в Картахене. Девушка с сайта позвала его на встречу, затем предложила уединиться. Пара уехала на машине, но через несколько минут колумбийка вышла, а вместо неё в салон сели трое парней. Водитель оказался мафиози.

Бандиты увезли россиянина в пригород Турбако, где начали пытать, требуя ценные вещи и карты. Поняв, что российские карточки не работают, преступники взломали телефон, нанесли мужчине несколько ударов ножом, задушили, а затем сожгли тело на ферме.

Прокуратура выяснила: бандой управлял босс с прозвищем Кампанита, который координировал похищение из тюрьмы. Остальных мафиози поймали и посадили. Следствие продолжается.

Ольга Щелокова

