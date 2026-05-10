В Воронеже одинокий пенсионер упал и три дня пролежал без воды и еды
В Воронеже пожилой мужчина упал и три дня ждал помощи. Об этом сообщили волонтёры благотворительного проекта «Точка помощи».
Добровольцы приехали к одинокому пенсионеру с гостинцами и обнаружили, что дверь в квартиру открыта, а сам мужчина находится в тяжёлом состоянии.
Евгений Васильевич рассказал, что три дня назад упал и сильно ушиб ногу. Несколько дней он кричал и звал на помощь, оставаясь без еды и воды. На место прибыла скорая помощь. Медики диагностировали перелом шейки бедра и доставили пенсионера в больницу.
Волонтёры купили мужчине подгузники, полотенца и простыни, а продукты, которые везли ему домой, теперь стоят на тумбочке в больнице. Евгению Васильевичу предстоит операция.
Читайте также: