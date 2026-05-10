В Пятигорске мощный пожар охватил 100 павильонов рынка «Лира»
В Пятигорске Ставропольского края загорелся рынок «Лира». Пожар охватил 1100 квадратных метров. Об этом информирует ТАСС.
Утром 10 мая пламя вспыхнуло в нескольких торговых павильонах. Огонь быстро распространился по территории. Спасатели сообщили, что существует риск перехода огня на соседние строения.
По предварительным сведениям, причиной возгорания стало короткое замыкание. Пожар повредил около 100 контейнеров. Пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают 55 специалистов пожарных служб, они задействовали 13 единиц техники. Сотрудники продолжают проверку обстоятельств случившегося.
Ранее мощный пожар охватил семь жилых домов в Свердловской области. Огонь уничтожил строения на значительной площади.
