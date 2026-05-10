Стала известна судьба подростков, пропавших на болотах под Нижним Новгородом
Двое подростков, которые ушли в поход к нижегородскому озеру Светлояр и пропали, вышли на связь. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород без цензуры».
Сейчас Тимур Нугзаров и Роман Лапшин направляются к опушке леса. Там их уже ждут полицейские. Накануне в полицию позвонила мать 16-летнего юноши. Она рассказала, что 8 мая привезла сына и его приятеля в село Владимирское Воскресенского района.
Оттуда парни ушли в поход. Оба подростка имели необходимый опыт и снаряжение. Сообщается, что местность, куда ушли молодые люди, содержит труднопроходимые леса и болота. Когда юноши не вышли на связь, начались их поиски. К ним присоединились волонтёры и сотрудники спецслужб.
