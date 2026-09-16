Заключённый напал на полицейских и попытался сбежать прямо из здания суда
20‑летний Тимоти Риггл из Огайо после вынесения приговора за нападение на троих человек не смог сдержать эмоций. Однако слёзы быстро сменились отчаянной попыткой вырваться на свободу, сообщает РЕН ТВ.
В коридоре Риггл внезапно сорвал с себя наручники, оттолкнул стоявших рядом полицейских и бросился к выходу. Побег пресекли помощники шерифа: чтобы остановить нарушителя, они применили электрошокер. После этого на Риггла надели новые наручники и вернули в тюрьму.
По данным местных СМИ, теперь фигуранту дела грозит более суровое наказание. К уже имеющемуся сроку могут добавить дополнительные годы за попытку побега и нападение на сотрудников правопорядка.
Ранее в США пьяный водитель въехал в толпу людей на автомобиле. Ранения получили несколько сотрудников правопорядка.
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