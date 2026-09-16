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Заключённый напал на полицейских и попытался сбежать прямо из здания суда

В США преступник совершил попытку побега из здания суда
Фото: iStock/gorodenkoff

20‑летний Тимоти Риггл из Огайо после вынесения приговора за нападение на троих человек не смог сдержать эмоций. Однако слёзы быстро сменились отчаянной попыткой вырваться на свободу, сообщает РЕН ТВ.



В коридоре Риггл внезапно сорвал с себя наручники, оттолкнул стоявших рядом полицейских и бросился к выходу. Побег пресекли помощники шерифа: чтобы остановить нарушителя, они применили электрошокер. После этого на Риггла надели новые наручники и вернули в тюрьму.

По данным местных СМИ, теперь фигуранту дела грозит более суровое наказание. К уже имеющемуся сроку могут добавить дополнительные годы за попытку побега и нападение на сотрудников правопорядка.

Ранее в США пьяный водитель въехал в толпу людей на автомобиле. Ранения получили несколько сотрудников правопорядка.

Александр Огарёв

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