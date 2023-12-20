В Москве бетонные блоки убили гендиректора строительной компании и его зама

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Гендиректор строительной компании и его заместитель по строительству погибли из-за железобетонных блоков, которые обрушились на бытовку в Москве.
Baza пишет, что ЧП случилось 19 декабря на Ереванской улице. Там по не известным на данный момент причинам шесть пожарных бетонных блоков рухнули на бытовку, где в тот момент находились гендиректор фирмы «ИСКАР» Абдурашид Каримов вместе с заместителем. Мужчины скончались мгновенно.
«ИСКАР» —это крупная строительная компания, участвовавшая в реконструкции аэропорта Домодедово, строительстве головного офиса аудитора Ernst & Young, а также комплекса «Аврора Бизнес Парк».
Возбуждено дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».
По страшному совпадению незадолго до случившегося в «ИСКАРЕ» искали инженера-специалиста в области техники безопасности.
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«ИСКАР» —это крупная строительная компания, участвовавшая в реконструкции аэропорта Домодедово, строительстве головного офиса аудитора Ernst & Young, а также комплекса «Аврора Бизнес Парк».
По страшному совпадению незадолго до случившегося в «ИСКАРЕ» искали инженера-специалиста в области техники безопасности.
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Мария Фирсова