Забеременевшая от насильника 12-летняя девочка умерла при родах в Бразилии

19 июля 2025, 08:41

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В Бразилии 12-летняя девочка трагически погибла при родах после того, как ее, предположительно, изнасиловал 22-летний парень. Об этом пишет британская газета The Daily Mirror со ссылкой на местных СМИ.





Школьница на протяжении нескольких недель не рассказывала родителям о своем положении, поскольку не понимала, что происходит с ее организмом. Также считается, что она не получала дородовой помощи.



Девочку срочно доставили в Центр матери и ребенка в Белу-Оризонти. На 32 неделе беременности у нее начались сильные спазмы в животе. Вскоре она скончалась от кровоизлияния в мозг во время кесарева сечения.

«Это был взрослый мужчина, мы уже знаем, кто он», – отметил дядя школьницы.