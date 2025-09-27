В Коми студент победил банду подростков, с которой полиция не справлялась год

27 сентября 2025, 16:37

В Сыктывкаре серию краж из магазинов раскрыли благодаря помощи студента-очевидца

Фото: Istock/sakhorn38

В Коми задержали группу подростков, которые почти год грабили магазины. Помочь полиции смог обычный студент. Многие сотрудники и владельцы торговых точек ранее пытались остановить налётчиков, но безуспешно. Подробности сообщает РЕН ТВ.