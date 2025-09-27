В Коми студент победил банду подростков, с которой полиция не справлялась год
В Коми задержали группу подростков, которые почти год грабили магазины. Помочь полиции смог обычный студент. Многие сотрудники и владельцы торговых точек ранее пытались остановить налётчиков, но безуспешно. Подробности сообщает РЕН ТВ.
Пятеро подростков совершили серию налётов на магазины и похитили продукты и алкоголь на сумму свыше 60 тысяч рублей. Они применяли перцовые баллончики, поэтому полиция долго не могла выйти на их след.
Студент Александр Нечаев увидел очередное ограбление и бросился в погоню. Он догнал преступников, но один из нападавших жестоко избил юношу и стал угрожать ему ножом. Александр стоял на своём. Грабители бросили украденное и скрылись. Нечаев вернул товар и обратился в полицию. Его описание помогло оперативно задержать подозреваемых.
Троих задержанных арестовали, одного отправили под домашний арест, ещё одному избрали подписку о невыезде. Все они ранее состояли на учёте за кражи и поджоги.
