Москвич-рецидивист угрожал изнасиловать бутылкой 10-летнюю племянницу

27 сентября 2025, 16:23

В Москве осудили мужчину за угрозы в отношении несовершеннолетней

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

Суд приговорил 45-летнего москвича к 13 годам колонии строгого режима за угрозы сексуального насилия в отношении несовершеннолетней родственницы. Подробности сообщает «МК».





Инцидент произошёл в феврале в квартире на Волочаевской улице. Мужчина, проживавший с родственниками, ворвался на кухню к 10-летней племяннице, включил на полную громкость музыку и потребовал, чтобы она ушла. Когда девочка попыталась его успокоить, он оголился и начал угрожать ей сексуальным насилием, в том числе с использованием предметов.



После этого случая семья обратилась в правоохранительные органы. Следствие установило, что мужчина ранее имел судимости и систематически устраивал скандалы. Лефортовский суд вынес приговор, добавив к лишению свободы также год ограничения свободы после отбытия основного срока.





