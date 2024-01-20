На тренера клуба КХЛ Леонтьева напал неизвестный

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Неизвестный совершил нападение на главного тренера «Нефтехимика» Олега Леонтьева в Нижнекамске.
О происшествии пишет «Спорт-Экспресс». Нападение случилось утром 20 января.
Неизвестный, проходя мимо, толкнул Олега Леонтьева, а потом ударил по голове. Пострадавшему наложили два шва. Олег Леонтьев написал заявление в полицию.
Олег Леонтьев является главным тренером клуба «Нефтехимик» с 2021 года. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги клуб заработал 53 очка по итогам 54 матчей. Следующая игра «Нефтехимика» состоится 21 января против «Адмирала».
Ранее суд в Петербурге отказался арестовывать 17-летнего подростка Михаила Колпакова, проломившего сверстнику череп из-за надписи на футболке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
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Неизвестный, проходя мимо, толкнул Олега Леонтьева, а потом ударил по голове. Пострадавшему наложили два шва. Олег Леонтьев написал заявление в полицию.
Ранее суд в Петербурге отказался арестовывать 17-летнего подростка Михаила Колпакова, проломившего сверстнику череп из-за надписи на футболке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
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Мария Фирсова