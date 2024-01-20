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На тренера клуба КХЛ Леонтьева напал неизвестный

20 января 2024, 15:50
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Неизвестный совершил нападение на главного тренера «Нефтехимика» Олега Леонтьева в Нижнекамске.
О происшествии пишет «Спорт-Экспресс». Нападение случилось утром 20 января.

Неизвестный, проходя мимо, толкнул Олега Леонтьева, а потом ударил по голове. Пострадавшему наложили два шва. Олег Леонтьев написал заявление в полицию.


Олег Леонтьев является главным тренером клуба «Нефтехимик» с 2021 года. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги клуб заработал 53 очка по итогам 54 матчей. Следующая игра «Нефтехимика» состоится 21 января против «Адмирала».

Ранее суд в Петербурге отказался арестовывать 17-летнего подростка Михаила Колпакова, проломившего сверстнику череп из-за надписи на футболке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

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#хоккей
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#новости
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Актера Сдобнова из «Чикатило» и «Склифосовского» нашли мёртвым в авто
20 января 2024, 16:12

Фото: iStock/SergeyPankratov

57-летний российский актер Алексей Сдобнов был обнаружен мёртвым в своём автомобиле.
Об этом сообщил его продюсер и кастинг-директор Наталия Бочарова. Сообщается, что Алексей Сдобнов ехал домой в ночь с 12 на 13 января. Во время пути он скончался в автомобиле.

С актером простились 16 января в Подмосковье.

Алексей Сдобнов известен по сериалам «Чикатило. Финальный сезон», «Гостиница «Россия», «След», «Полицейский с Рублевки», а также «Склифосовский». Актер был задействован в более 40 проектах.

Причина смерти Алексея Сдобнова не уточняется.

Ранее в Санкт-Петербурге скончался заслуженный артист России Александр Вонтов, ему было 73 года. Об этом сообщили в Театре имени Комиссаржевской, где Вонтов служил с 1977 года.

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#актёр
#происшествие
#подмосковье
#общество
#артист
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В Москве годовалый мальчик умер, проглотив таблетки
20 января 2024, 15:58

Фото: istockphoto/kulagina

В Москве годовалый мальчик скончался после того, как проглотил таблетки от давления.
РЕН ТВ пишет, что мальчик находился в доме с матерью и сестрой. Ребёнка оставили одного в комнате. В этот момент он съел несколько таблеток, которые лежали на столе. Спустя некоторое время, мальчик потерял сознание в коридоре.

Врачам не удалось спасти ребёнка. Следственный комитет РФ инициировал проверку. На теле умершего мальчика не обнаружили признаков насилия.

Ранее жительница Санкт-Петербурга заблудилась и замерзла в поле, когда возвращалась домой вместе с другом из гостей. «КП — Санкт-Петербург» пишет, что 24-летняя женщина и её 27-летний друг ночью шли домой из гостей. Молодые люди заблудились и оказались на неизвестном поле. Там начали замерзать.

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#дети
#лекарства
#отравление
#родители
#полицейские
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В Новосибирске мать забила годовалого ребёнка и закопала тело во дворе
20 января 2024, 15:40

Фото: iStock/Dzurag

В Новосибирске женщина забила годовалую дочь, а тело ребёнка закопала во дворе дома.
РЕН ТВ пишет, что 28-летняя женщина является гражданкой Узбекистана и в РФ проживала незаконно.
На допросе выяснилось, что с 2021 года женщина систематически избивала ребёнка. В августе того же года девочка скончалась. Труп ребёнка помогал закапывать сожитель женщины.

Из-за того, что родители девочки проживали в России нелегально, ребёнка нигде не зарегистрировали. У девочки не было документов, поэтому о её смерти никто не знал.

Родители погибшего ребёнка сами навели на себя подозрения: они выкладывали в социальные сети видео с избиением девочки, а потом с похоронами.

«В полицию пожаловались на видео в мессенджере, на котором родители хоронят ребенка во дворе частного дома в Новосибирске. Перед этим эти же родители выкладывали видео, где женщина учит дочь ходить и с силой бьет ее по голове», –сообщил РЕН ТВ источник.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае ребёнок умер от острого отравления, съев домашнюю котлету с высоким содержанием нитритной соли, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своём Telegram-канале. По информации ведомства, трагедия произошла в деревне Айдара Енисейского района.

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#дети
#происшествие
#полиция
#узбекистан
#родители
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Петербурженка заблудилась по дороге домой с другом и скончалась в поле
20 января 2024, 15:27

Фото: istockphoto/Jonathan W. Cohen

Жительница Санкт-Петербурга заблудилась и замерзла в поле, когда возвращалась домой вместе с другом из гостей.
«КП — Санкт-Петербург» пишет, что 24-летняя женщина и её 27-летний друг ночью шли домой из гостей. Молодые люди заблудились и оказались на неизвестном поле. Там начали замерзать.

Спустя время мужчина позвонил в скорую помощь, но медики уже не успели помочь девушке. На ее теле обнаружили следы обморожения.

Врачи увидели дом, который был расположен недалеко. Почему друзья не обратились за помощью к его жильцам, не сообщается.

Ранее сообщалось, что кота Твикса, выброшенного из поезда, обнаружили мертвым. Кот Твикс ехал в переноске с одним из пассажиров из Екатеринбурга в Тихвин. 11 января проводница увидела, что кот бегает по вагону, схватила его и выкинула на мороз.

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#санкт-петербург
#поле
#зима
#происшествие
#новости
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В европейских библиотеках совершили серию краж русской классики
20 января 2024, 14:34

Фото: istockphoto/Cheri Alguire

Во Франции задержали группа преступников, которая похищала из библиотек европейских городов прижизненные издания писателей.
В числе украденных книг оказались издания Александра Пушкина, Николая Гоголя и Михаила Лермонтова. Le Parisien пишет, что мужчин с гражданством Грузии подозревают в краже раритетных изданий из библиотек Франции, Швейцарии, Германии, Финляндии, а также Польши, Литвы, Латвии, Эстонии. Корреспондент «Коммерсанта» Алексей Тарханов предполагает, что кражи совершались по заказу из России.

Преступники во всех библиотеках действовали по одной схеме: они представлялись исследователями русской литературы, затем выписывали редкие прижизненные издания писателей и поэтов XIX века, а потом выносили книги или заменяли их на копии.

По словам одного из злоумышленников, он украл книги из любви к ним. По его словам, он готовил диссертацию на тему «Демократия в русской литературе XIX века». Всего из национальной библиотеки Франции BnF он украл восемь книг. Их стоимость оценивается в €650 тысяч.

Аналогичные кражи антикварных книг зафиксировали в Финляндии и Германии. 17 книг Пушкина и Гоголя похитили в Латвийской национальной библиотеке, 8 украдены в библиотеке Тартуского университета в Эстонии, также сборник Пушкина вынесли из Женевского университета.

Ранее сообщалось, что неизвестные обокрали вагон поезда, перевозивший компьютерную технику для космодрома «Восточный». Об этом пишет Telegram-канал «112».

Отмечается, что 16 декабря поезд с техникой выехал из Омска. В преддверии новогодних праздников состав прибыл в точку назначения, но несколько дней стоял, ожидая разгрузки. После того, как сотрудники космодрома «Восточный» пересчитали всю прибывшую аппаратуру, они обнаружили отсутствие части техники на сумму, превышающую 250 тысяч рублей.


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В Северной Корее подростков приговорили к 12 годам каторги за прослушивание k-pop

В школе Нижнего Тагила первоклассникам дали хлеб со стеклом
#кража
#книги
#европа
#происшествие
#воры
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Мужчина устроил стрельбу на свадьбе и ранил семилетнюю девочку
В КЧР мужчина устроил стрельбу на свадьбе и случайно ранил девочку
20 января 2024, 14:29

Фото: iStock/Shutter2U

На свадьбе в Карачаево-Черкессии мужчина устроил стрельбу, а одна из пуль случайно попала в семилетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Отмечается, что инцидент произошёл 19 января. В полицию поступило сообщение из больницы, в которую доставили семилетнего ребёнка с огнестрельным ранением плеча. В клинике ребёнку оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

В ведомстве рассказали, что мужчина открыл огонь в воздух из зарегистрированного пистолета. Одна из пуль срикошетила и попала в ребёнка.

В отношении нарушителя был составлен административный протокол, согласно которому на мужчину наложат штраф в размере 50 тысяч рублей с изъятием оружия и патронов.

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#преступление
#стрельба
#штраф
#мвд
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В школе Нижнего Тагила первоклассникам дали хлеб со стеклом
20 января 2024, 13:43

Фото: istockphoto/shironosov

В Нижнем Тагиле родители рассказали о том, что детям подали в школьной столовой хлеб со стеклом.
66.ru пишет, что осколки попались первоклассникам. Родители рассказывают, что один из учеников порезал стеклом язык.

Мать одной из школьниц сообщила, что её ребёнок жевал хлеб и подумал, что попался твердый сахар. А в куске хлеба оказалось стекло размером примерно в сантиметр. Первоклассница рассказала о случившемся работникам столовой, но там её словам не придали значения.

После обеда школьница пошла на уроки и только дома рассказала бабушке о том, что у неё болит горло и живот. Ей вызвали скорую помощь. Сейчас с девочкой всё в порядке.

По словам матери, в школе не стали вызывать скорую помощь. А школьного врача на месте не было. В администрации школы ответили, что медик находился на месте, но к нему никто не обращался за помощью.

Родительница обратилась в Роспотребнадзор. Сейчас школьная администрация разбирается с производителем.

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#продукты
#хлеб
#дети
#школа
#происшествие
#врачи
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В Северной Корее подростков приговорили к 12 годам каторги за прослушивание k-pop
BBC: в КНДР подростков приговорили к 12 годам каторги за прослушивание k-pop
20 января 2024, 12:28

Фото: iStock/Michał Chodyra

В Северной Корее подростков осудили на 12 лет из-за просмотра фильмов и клипов из Южной Кореи. Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что два подростка 16 лет увлекались южнокорейской культурой, которая запрещена в КНДР.

В ходе судебного заседания мальчиков, на которых надели наручники, прилюдно осудили за такие интересы. В решении суда говорится, что просмотром и прослушиванием продукции «гнилого марионеточного режима» они разрушили своё будущее.

По решению суда подростков приговорили к 12 годам принудительных работ.

Напомним, что ужесточение закона о запрете на прослушивание k-pop произошло в 2020 году. Ранее граждан Северной Кореи отправляли в трудовые лагеря, но теперь суд может принять решение о наказании в виде смертной казни.

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#кндр
#южная корея
#культура
#суд
#приговор
#запрет
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В приамурском поселке в пожаре погиб 2-летний ребёнок
20 января 2024, 12:25

Фото: iStock/Kara Capaldo

2-летний ребенок скончался во время пожара в деревянном доме на две квартиры в посёлке Горный Зейского муниципального округа в Приамурье.
Родителей не было дома в момент пожара. Они ушли в магазин. РИА Новости пишет, что пожар случился в пятницу днём. С огнём боролись два пожарных поста противопожарной службы Амурской области, добровольцы, три единицы техники.

«По прибытии на место обнаружено, что дом горел открытым пламенем, из лопнувших от температуры стекол в окнах вырывались клубы черного дыма»,- сказано в сообщении амурского центра ГЗ и ПБ.
Спустя полтора часа возгорание ликвидировали. До обеда субботы спасатели разбирали конструкции сгоревшего дома, чтобы достать тело ребенка.

Прокуратура Приамурья сообщает, что в доме были проблемы с электрической проводкой. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности в результате пожара.

За минувшие сутки в области случилось 9 бытовых пожаров. Трое детей погибли: двое в Ивановском округе и один в Зейском.

Ранее сообщалось, что семья из пяти человек погибла в результате взрыва газа и пожара в частном доме в Махачкале. Последним умер отец. Telegram-канале Республиканской клинической больницы пишет, что в четверг утром в частном доме на улице Газопроводной в Махачкале взорвался газ и вспыхнул пожар.

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#пожар
#дети
#происшествие
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