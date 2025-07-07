Взрыв прогремел в рязанском кафе – одному из пострадавших оторвало руку, его друг погиб
В центре Рязани около ТЦ «Малина» прогремел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в результате произошедшего погиб один человек. Ещё двое получили ранения. Причём, одному из них оторвало ногу.
По предварительным данным, неизвестный бросил гранату в игровом кафе Game Loft., расположенном рядом с торговым центром.
В настоящее время на месте происшествия находится бригада скорой помощи и спасатели.
По уточнённым сведениям на 18:37, гранату в заведение принёс 18-летний парень. Он подумал, что это муляж, и решил показать его друзьям. В результате устройство сдетонировало, оторвав молодому человеку руку. Сейчас за его жизнь борются врачи.
Погибший и ещё двое пострадавших являются его друзьями. Все они получили множественные осколочные ранения и были доставлены в больницу.
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