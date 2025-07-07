Взрыв прогремел в рязанском кафе – одному из пострадавших оторвало руку, его друг погиб

07 июля 2025, 18:44

В Рязани у ТЦ «Малина» прогремел взрыв, один человек погиб

Фото: iStock/RamonCast

В центре Рязани около ТЦ «Малина» прогремел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.