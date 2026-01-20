Историей с изнасилованием третьеклассника заинтересовался Бастрыкин
Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался историей с изнасилованием третьеклассника из Челябинска. Об этом сообщил Информационный центр ведомства в телеграм-канале.
Инцидент произошел в одной из школ города. По словам матери ребенка, сверстники завели ее сына в туалет и надругались над ним. Помимо этого, школьники издевались над мальчиком на протяжении пяти дней. Учительница заметила, что между детьми возник конфликт, и сообщила об этом родительнице.
В связи с произошедшим женщина обратилась за помощью к Бастрыкину. Он поручил предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье о халатности, а также о доводах, изложенных в публикациях об этом инциденте.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге трое молодых людей изнасиловали 15-летнюю школьницу. Возбуждено уголовное дело, один из подозреваемых задержан.
