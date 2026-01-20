Историей с изнасилованием третьеклассника заинтересовался Бастрыкин

20 января 2026, 22:50

Бастрыкину затребовал доклад об изнасиловании школьника в Челябинске

Фото: iStock/djedzura

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался историей с изнасилованием третьеклассника из Челябинска. Об этом сообщил Информационный центр ведомства в телеграм-канале.