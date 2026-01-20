Достижения.рф

Историей с изнасилованием третьеклассника заинтересовался Бастрыкин

Бастрыкину затребовал доклад об изнасиловании школьника в Челябинске
Фото: iStock/djedzura

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался историей с изнасилованием третьеклассника из Челябинска. Об этом сообщил Информационный центр ведомства в телеграм-канале.



Инцидент произошел в одной из школ города. По словам матери ребенка, сверстники завели ее сына в туалет и надругались над ним. Помимо этого, школьники издевались над мальчиком на протяжении пяти дней. Учительница заметила, что между детьми возник конфликт, и сообщила об этом родительнице.

В связи с произошедшим женщина обратилась за помощью к Бастрыкину. Он поручил предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье о халатности, а также о доводах, изложенных в публикациях об этом инциденте.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге трое молодых людей изнасиловали 15-летнюю школьницу. Возбуждено уголовное дело, один из подозреваемых задержан.

Лидия Пономарева

