Пожар унес жизни двух человек в российском городе
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России региона на своей странице в соцсети.
По данным ведомства, загорелась квартира пятиэтажного дома на улице Трнавской в городе Балаково. Огонь охватил площадь в 16 квадратных метров. В результате ЧП не выжили 63-летняя женщина и мужчина, личность которого все еще устанавливается.
Прибывшие на место пожарные расчеты оперативно потушили огонь. В настоящее время дознаватели МЧС выясняют все причины и обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что женщина и трое детей погибли при пожаре в частном доме в Краснодарском крае.
