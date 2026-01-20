Пожар унес жизни двух человек в российском городе

20 января 2026, 22:33

Два человека погибли при пожаре в квартире под Саратовом

Фото: iStock/wirot pathi

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России региона на своей странице в соцсети.