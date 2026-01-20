Пассажирка домогалась попутчика в переполненном поезде

20 января 2026, 23:00

В Британии разыскивают женщину за домогательства к мужчине в поезде

Фото: iStock/Ivan Reshetnikov

В Великобритании полиция разыскивает пассажирку, подозреваемую в домогательствах к попутчику в поезде. Об этом сообщает издание The Sun.