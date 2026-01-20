Пассажирка домогалась попутчика в переполненном поезде
В Британии разыскивают женщину за домогательства к мужчине в поезде
В Великобритании полиция разыскивает пассажирку, подозреваемую в домогательствах к попутчику в поезде. Об этом сообщает издание The Sun.
Инцидент произошел в переполненном междугороднем поезде, следовавшем по маршруту «Шеффилд — Уэрксоп». По заявлению пострадавшего мужчины, женщина напала на него, когда он проходил мимо ее места.
В настоящее время правоохранители проводят расследование, опрашивают свидетелей и занимаются поисками подозреваемой. Ее личность и другие детали пока не разглашаются.
Ранее сообщалось, что в индийском штате Харьяна двое мужчин изнасиловали 29-летнюю девушку в спа-салоне.
Читайте также: