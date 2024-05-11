Момент обрушения дома в российском городе попал на видео

Фото: iStock/Roman Novitskii
В городе Печоре Республики Коми обвалился подъезд жилого дома. Очевидцы сняли момент обрушения здания на видео. Кадры публикует Telegram-канал «112».
Ролик снят из дома напротив. На кадрах заметно, как постепенно складываются этажи здания.
К этому моменту возле дома уже стояла пожарная машина. Всего из жилого здания было эвакуировано четырнадцать человек, в том числе пять детей.
Напомним, сегодня, 11 мая, в Печоре частично обрушился пятиэтажный дом. Обрушение произошло с 1 по 3 этаж. По данным Telegram-канала SHOT, местные жители регулярно жаловались на условия в доме.
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К этому моменту возле дома уже стояла пожарная машина. Всего из жилого здания было эвакуировано четырнадцать человек, в том числе пять детей.
Напомним, сегодня, 11 мая, в Печоре частично обрушился пятиэтажный дом. Обрушение произошло с 1 по 3 этаж. По данным Telegram-канала SHOT, местные жители регулярно жаловались на условия в доме.
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Екатерина Коршунова