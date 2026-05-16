Стало известно о новой вспышке лихорадки Эбола
В Уганде подтвердилась вспышка лихорадки Эбола после выявления одного смертельного случая. Об этом пишет газета Daily Monitor.
Речь идет о 59-летнем мужчине, прибывшем из Демократической Республики Конго. Его госпитализировали в Кампале с высокой температурой и затрудненным дыханием. Позже пациент скончался, а анализы показали заражение штаммом Бундибугио.
Уточняется, что локального распространения вируса в стране не зафиксировали. Заболевание завезли извне, и оно не циркулирует среди населения.
Ранее сообщалось, что минздрав Испании подтвердил первое в стране заражение хантавирусом. Инфекцию обнаружили у одного из пассажиров, эвакуированных с круизного лайнера MV Hondius. Накануне он сдал предварительный тест, который показал положительный результат.
