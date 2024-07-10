В Королёве мужчина упал с седьмого этажа и погиб, пытаясь сбежать по простыням

Фото: iStock/Soumen Hazra
Житель Подмосковья погиб, пытаясь сбежать из гостей по канату из простыней, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 36-летний житель Королёва гулял по ночному городу и познакомился с компанией друзей. Новые знакомые вместе выпили, а затем решили заночевать в одной квартире.
Проснувшись утром, мужчина осознал, что находится в чужой квартире, хозяин которой уехал на работу. Найти ключи он никак не мог, поэтому решил покинуть квартиру оригинальным способом — связал канат по простыням и свесил их из окна седьмого этажа.
Ожидаемо, мужчина сорвался с импровизированного каната и разбился насмерть.
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Проснувшись утром, мужчина осознал, что находится в чужой квартире, хозяин которой уехал на работу. Найти ключи он никак не мог, поэтому решил покинуть квартиру оригинальным способом — связал канат по простыням и свесил их из окна седьмого этажа.
Ожидаемо, мужчина сорвался с импровизированного каната и разбился насмерть.
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Евгения Парфентьева