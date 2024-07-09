В Подмосковье прошли обыски в доме бывшего депутата Госдумы Валерия Драганова

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В подмосковном Красногорске прошли обыски в доме бывшего депутата Госдумы Валерия Драганова. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщают РИА Новости.
По информации собеседника агентства, обыски силовиков связаны с «Российской буровой корпорацией», возможно, что проводили их из-за неуплаты налогов. Источник не стал уточнять, какой процессуальный статус у бывшего депутата на данный момент.
Валерий Драганов был депутатом третьего, четвертого и пятого созывов Государственной думы, автор ряда книг и киносценариев, награжден знаком «Почетный таможенник России».
Ранее сообщалось, что в одной из высоток Москва-Сити нашли мертвым немецкого топ-менеджера крупной горнодобывающей компании Франка Риттнера. По данным тг-канала Baza, тело руководителя ГРК Черногорская нашли сегодня утром, 9 июля, у него дома в башне Neva Towers.
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Валерий Драганов был депутатом третьего, четвертого и пятого созывов Государственной думы, автор ряда книг и киносценариев, награжден знаком «Почетный таможенник России».
Ранее сообщалось, что в одной из высоток Москва-Сити нашли мертвым немецкого топ-менеджера крупной горнодобывающей компании Франка Риттнера. По данным тг-канала Baza, тело руководителя ГРК Черногорская нашли сегодня утром, 9 июля, у него дома в башне Neva Towers.
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Данил Пономарев