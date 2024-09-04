В Королёве задержали приезжего из Средней Азии с крупной партией наркотиков

42-летнего уроженца одной из среднеазиатских республик задержали в подмосковном Королёве по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Полицейские обыскали строящейся дом на Полевой улице, где злоумышленник работал и временно проживал, и нашли 24 коричневых брикета, 11 пластиковых бутылок, семь пакетов с кристаллическим веществом, более тысячи розовых и оранжевых таблеток, 24 бутылки с остатками вещества, весы, вакууматор, скотч и изоленту. Общий вес изъятых веществ составил около 13 килограммов», — говорится в сообщении.Эксперты проверили содержимое трёх пакетов и установили, что там находится наркотик a-pvp, производный от n-метилэфедрона, его вес составил три килограмма. Остальные вещества будут проверены в ходе расследования.
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Лев Каштанов