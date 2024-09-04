В Керчи задержали трех человек по делу о краже оборудования для завода на 3 млрд рублей

Фото: istock/Sinenkiy
Правоохранительные органы задержали трех человек, подозреваемых в краже оборудования, предназначенного для цементного завода в Керчи, на сумму в три миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По словам Волк, подозреваемые похитили имущество с части территории Керченского морского порта Камыш-Бурун, которую арендовала коммерческая организация.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о краже. В настоящий момент трое подозреваемых находятся под стражей. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что суд наложил арест на имущество группы компаний «Пикет» в рамках расследования уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для российской армии. В судебных документах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, указано, что арест наложен на активы ООО «ГК «Пикет».
Напомним, в Сбербанке назвали основную цель атаки мошенников. Люди, взламывающие аккаунты на портале «Госуслуги», преследуют цель оформить займы в микрофинансовых организациях (МФО) через украденные данные. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Читайте также:
Замкомандующего ЛенВО Муминджанов арестован на два месяца по делу о взятке
В Москве на трех сотрудников подразделений миграции подозревают в мошенничестве
Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве от имени банков
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о краже. В настоящий момент трое подозреваемых находятся под стражей. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что суд наложил арест на имущество группы компаний «Пикет» в рамках расследования уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для российской армии. В судебных документах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, указано, что арест наложен на активы ООО «ГК «Пикет».
Напомним, в Сбербанке назвали основную цель атаки мошенников. Люди, взламывающие аккаунты на портале «Госуслуги», преследуют цель оформить займы в микрофинансовых организациях (МФО) через украденные данные. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Читайте также:
Замкомандующего ЛенВО Муминджанов арестован на два месяца по делу о взятке
В Москве на трех сотрудников подразделений миграции подозревают в мошенничестве
Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве от имени банков
Елена Перлова