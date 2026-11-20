В Костроме автоледи снесла двух подростков на пешеходном переходе
В Костроме автоледи наехала на двух подростков на нерегулируемом переходе. Об этом сообщает прокуратура Костромской области.
Установлено, что 46-летняя женщина находилась за рулём автомобиля «Тойота» и совершила наезд на двух 17-летних парней. Молодые люди в этот момент переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
По информации ведомства, в результате наезда оба подростка получили травмы. Медики доставили их в больницу для оказания помощи. Прокуратура города Костромы взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося. Сотрудники надзорного органа выясняют причины и условия, которые привели к происшествию.
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