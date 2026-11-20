20 ноября 2026, 22:23

В Костроме женщина за рулём «Тойоты» сбила двух подростков на переходе

Фото: Istock/eugenesergeev

В Костроме автоледи наехала на двух подростков на нерегулируемом переходе. Об этом сообщает прокуратура Костромской области.