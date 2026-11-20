20 ноября 2026, 22:07

В Калининграде толпа избила двух мужчин и девушку после ДТП

Фото: Istock/z1b

В Калининграде группа из 20-30 человек избила двух мужчин и девушку после ДТП. Пострадавшие попали в больницу. Об этом сообщает «Клопс».