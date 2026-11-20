В Калининграде огромная толпа зверски избила трёх человек после ДТП
В Калининграде группа из 20-30 человек избила двух мужчин и девушку после ДТП. Пострадавшие попали в больницу. Об этом сообщает «Клопс».
Инцидент произошёл поздно вечером 19 ноября рядом с комплексом «Резиденция королей». Очевидцы рассказали, что перед потасовкой произошло ДТП: легковой автомобиль врезался в попутную машину. Из неё вышли несколько молодых людей и начали избивать водителя.
Через пару минут подъехали ещё несколько автомобилей — всего собралось человек 20-30. Они начали прыгать на лежащем мужчине и бить его ногами, потом вытащили из машины пассажира и девушку.
Очевидцы вызвали скорую и полицию. Один из пострадавших мужчин находился без сознания, у второго сильно разбито лицо и выбиты передние зубы. Всех троих госпитализировали. По факту произошедшего организовали проверку.
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