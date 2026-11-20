В Пензе грузчика магазина задержали по подозрению в насилии над первоклассницей
В Пензе 60-летний грузчик детского магазина подозревается в насилии над первоклассницей. Об этом информирует РЕН ТВ.
Чрезвычайное происшествие случилось в торговом центре, расположенном в Ленинском районе города. Предварительно следствие установило: сотрудник магазина отвёл первоклассницу в складское помещение и совершил над ней насилие.
Правоохранители уже задержали подозреваемого. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело. Сейчас сотрудники органов правопорядка выясняют все обстоятельства произошедшего.
До этого сообщалось об инциденте в Москве. Там отчима осудили за то, что он насиловал трёх малолетних падчериц десятилетиями.
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