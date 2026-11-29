В Костромской области BMW сбил выбежавшего на дорогу лося
В Костромской области автомобиль BMW столкнулся с лосем. Об этом сообщили в канале «Прокуратура Костромской области» на платформе MAX.
Вечером 29 ноября 2026 года на 35-м километре автодороги «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» в Судиславском районе 43-летний мужчина за рулём BMW врезался в лося, который выскочил на проезжую часть. В салоне машины находились маленькие дети. Им и водителю оказали медицинскую помощь на месте.
В автомобиле также находилась 40-летняя пассажирка, которая получила более серьёзные телесные повреждения. Её оперативно доставили в больницу. В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают точные обстоятельства случившегося.
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