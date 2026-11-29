29 ноября 2026, 22:16

Кирилл Туриченко бесплатно выступил на свадьбе падчерицы Стаса Михайлова

Кирилл Туриченко (Фото: Instagram* / @kirillturichenko)

Кирилл Туриченко рассказал о своём выступлении на свадьбе Евы — падчерицы Стаса Михайлова. Солист группы «Иванушки International» подчеркнул, что не стал брать деньги за то, чтобы поздравить близких друзей в такой важный день. Об этом сообщает «Пятый канал».





По словам 43-летнего певца, на торжество он приехал вместе с супругой. Семья Туриченко давно дружит с Михайловыми, поэтому пара хотела разделить с ними радостное событие. Как отметил Кирилл, среди артистов из их близкого окружения принято не брать гонорары за выступления на праздниках друзей.





«О каких гонорарах идёт речь? Какой гонорар? Я, конечно, бесплатно. Ты думаешь, что я пою платно у друзей, у музыкантов? Нет, ни в коем случае», — ответил артист, удивившись вопросу о вознаграждении за выступление.