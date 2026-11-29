Солист «Иванушек International» объяснил, почему спел на свадьбе Евы Михайловой без оплаты
Кирилл Туриченко бесплатно выступил на свадьбе падчерицы Стаса Михайлова
Кирилл Туриченко рассказал о своём выступлении на свадьбе Евы — падчерицы Стаса Михайлова. Солист группы «Иванушки International» подчеркнул, что не стал брать деньги за то, чтобы поздравить близких друзей в такой важный день. Об этом сообщает «Пятый канал».
По словам 43-летнего певца, на торжество он приехал вместе с супругой. Семья Туриченко давно дружит с Михайловыми, поэтому пара хотела разделить с ними радостное событие. Как отметил Кирилл, среди артистов из их близкого окружения принято не брать гонорары за выступления на праздниках друзей.
«О каких гонорарах идёт речь? Какой гонорар? Я, конечно, бесплатно. Ты думаешь, что я пою платно у друзей, у музыкантов? Нет, ни в коем случае», — ответил артист, удивившись вопросу о вознаграждении за выступление.Сейчас певец также привыкает к новой роли — недавно у него родился сын Леон. Туриченко уже рассказывал о семейных буднях и в шутку жаловался на супругу Дарью: она по утрам спит дольше него, а сам артист ежедневно встаёт к малышу в 5:30. Из-за ранних подъёмов Кирилл, по его словам, потом весь день ходит с красными глазами.